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Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu

16.11.2023 10:07 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Çan ilçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen okul müdürü, organlarıyla 5 kişiye umut oldu.

Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu

Evli ve iki çocuk babası Çan Özer İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kır (55), 5 gün önce beyin kanaması geçirdi. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Kır’ın beyin ölümü gerçekleşti. Organ Bağış Koordinatörleri Uz. Dr. Azem Ülkü ve Hemşire Gönül Pınarcıoğlu’nun görüşmeleri neticesinde aile, Kır’ın organlarını bağışlama kararı aldı. Öğretmenin alınan böbrekleri ve karaciğeri Bursa’ya, korneaları Balıkesir’e gönderildi. Organlar nakil bekleyen 5 hastaya umut oldu.

Acılı aileye başsağlığı dileklerini ileten Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, yaşama yeniden tutunacak olan hastalara da acil şifalar diledi.

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