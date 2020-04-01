Mehmet Ali Paşa ve Yenişehir’de korona virüs temizliği

İzmit Belediyesi tarafından Mehmet Ali Paşa ve Yenişehir Mahallesi’nde korona virüsle mücadele kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Korona virüs mücadele eden İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanında cadde ve sokakları dezenfekte etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Ali Paşa Mahallesi ve Yenişehir Mahallesi’nin cadde ve sokakları baştan sona temizlenirken, Doğu Kışla pazar alanındaki dezenfeksiyon çalışmaları sürdürüldü. Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde en fazla yoğunluk yaşanan Bağdat Caddesi ve tramvay yolu güzergahı olan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı başta olmak üzere bir çok cadde ve sokakta temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında Yenişehir Mahallesi’nde iki farklı yöntem uygulanarak temizlik ve dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı Yenişehir Mahallesi kapalı pazar alanı da gece ve gündüz saatlerinde rutin olarak, sürekli dezenfekte ediliyor. Vatandaşların en yoğun olarak bir araya geldiği pazar alanı, vatandaşlar için sürekli sağlıklı bir hale getiriliyor.

