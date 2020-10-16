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Mehmet Ali Paşa’daki tehlike oluşturan trafo yıkıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.10.2020 16:29 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğu Kışla Sahası üzerinde yer alan ve tramvayın geçiş kenarında yer alan trafonun yıkımını gerçekleştirdi.İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla sahası üzerinde yer alan ve tramvay durağı ile güzergahına çok yakın olan trafonun park ve tramvay durak girişinde yayalar için tehlike oluşturmasından dolayı kaldırılmasına karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğu Kışla Sahası üzerinde yer alan ve tramvayın geçiş kenarında yer alan trafonun yıkımını gerçekleştirdi.
İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğukışla sahası üzerinde yer alan ve tramvay durağı ile güzergahına çok yakın olan trafonun park ve tramvay durak girişinde yayalar için tehlike oluşturmasından dolayı kaldırılmasına karar verildi. Kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü, TR 307 numaralı trafonun yıkımı için çalışma başlattı. Yıkım çalışması öncesi Mehmet Ali Paşa Mahallesine elektrik sağlamak için kullanılan 1600 KVA gücündeki trafo tesisi için güvenli bir yer tahsis edilip yeni trafo binası yapıldı. Eski trafo merkezi boşaltılarak yıkıma hazır hale getirildi.
Gerekli güvenlik önlemleri alınarak trafonun yıkımı gerçekleştirildi. Çevreye zarar verilmemesi için yıkım sırasında su tankıyla enkaz ıslatıldı. Yıkım sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay da hazır bulundu. Yıkım vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

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