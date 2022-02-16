Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin davada mütalaa açıklandı

İSTANBUL (AA) - Güngören'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin açılan davada mütalaasını açıklayan savcılık, bir sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, diğer 11 sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi.

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Samet Diler, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, 2 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyada yer alan tüm bilgi, belge, tanık beyanları, sanık savunmaları, olay anına ilişkin kamera görüntüleri ve diğer evraklar değerlendirdiğinde, Samet Diler'in "kasten öldürme" eyleminin sabit olduğunu belirterek, sanığın eylemini tasarlayarak işlediğine dair ise yeterli delil bulunmadığını ifade etti.

Sanık Diler'in "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma veya kullanma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, diğer sanıkların ise beraatine karar verilmesi talep edildi.

Müşteki ve avukatı, sanıkların cezalandırılmalarını isterken, sanıkların avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Aralık 2017'de Güngöre'de "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın yolda yaya olarak giderken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edilerek öldürüldüğü anlatılıyor.

Maktulün öldürülmesinden bir süre önce Genç Fenerbahçeliler taraftar grubunun diğer amigolarından olan "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in kalabalık bir şekilde Güngören'e gittikleri bildirilen iddianamede, bu kişilerin Altunkaynak'ı ölümünden bir süre önce maçlara stadyuma gitmemesi ve tribün faaliyetlerinde bulunmaması için tehdit ettikleri kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar İsmail D. ve İbrahim G. ile maktulün aralarında çekişme olduğu belirtilerek, tribün liderlerinin tribünlerden büyük rant sağlamasının bu çekişmenin sebeplerinden göründüğü vurgulanıyor.

Tribün liderlerine bedava bilet verildiği, bu biletlerin bir kısmının tribün liderleri tarafından kullandığına vurgu yapılan iddianamede, biletlerin geri kalan kısmının ise karaborsa da satıldığı, bu nedenle büyük bir gelir sağlandığı yönünde polis tarafından bilgi edinildiği aktarılıyor.

Kaldığı cezaevinden 2017 yılının kasım ayında firar eden Samet Diler'in diğer sanıklar İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin'in azmettirmesiyle Altunkaynak'ı tribün liderliği ve rant kavgasından kaynaklı öldürdüğüne yer verilen iddianamede, diğer sanıkların maktulün öldürülmesi eylemine aracı oldukları kaydediliyor.

İddianamede, sanıklar Ümit Saral, Tolgahan Çeken ve Samet Diler hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "silahlı örgüt kurma ve üye olmak" suçundan 1 yıldan 9 yıla kadar, sanıklar İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet" ile "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

Diğer sanıklar Cemil Tavus, Yunus Emre Doğan, Ali Can Doğan, Serkan Kızılgül, Zülfikar Can Işıklı, Doğukan Yikit, Yusuf Bakdur hakkında da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 16 yıldan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyor.

