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Mehmet amcanın hayali gerçek oldu

04.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Koçarlı ilçesinde eşi adına okul yaptırma hayali kuran hayırsever Mehmet Küçük’ün hayali gerçek oldu.

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde eşi adına okul yaptırma hayali kuran hayırsever Mehmet Küçük’ün hayali gerçek oldu. Yıllardır eşinin vasiyetini yerine getirmek için mücadele eden Mehmet Küçük Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın girişim ve destekleriyle sonuca ulaştı. Koçarlı’da yapılacak olan İmam Hatip Ortaokulu için Müteahhit firmaya bugün yer teslimi gerçekleştirildi. İnşaatın 1 yıl içerisinde tamamlanacağı açıklandı.

Koçarlı İlçesi Orta Mahallede yapılacak olan İmam Hatip Ortaokulunun yer teslim törenine Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Hülük, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan, Koçarlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu, Hayırsever Mehmet Küçük ve ailesi katıldı.

"Mehmet Amca’nın gözlerindeki ışık bana güç verdi“

Mehmet amcanın azmi ve güzel yüreğinin kendisini çok etkilediğini belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Mehmet amcanın beni ilk ziyaret ettiği ve talebini ilettiği günü asla unutmuyorum. Belediye binasının asansörü bozuk ve 94 yaşında elinde bastonuyla 3 kat çıkmış nefes nefese kalmıştı, oturduk karşılıklı konuştuk. O saygısı, devlet adabı, hoş üslubu karşısında ezildim. Kalbinin ve niyetinin güzelliği her haline yansımış Mehmet amca yıllardır gerçekleştiremediği hayalini anlattı. Gözlerinde ki ışık bana güç verdi. Söz dedim Mehmet amca Nedim Kaplan sözü ne gerekiyorsa yapacağım. Kader gayrete aşıktır. Allah’ın izniyle ilmek ilmek işledik, emek verdik ve çok şükür bugünleri gördük. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk başta olmak üzere Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy, Ak Parti Aydın Milletvekillerimiz, İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Dünya’ya bir şey bırakalım"

Yer tesliminde sevinç gözyaşlarını tutamayan Mehmet Küçük, "Rahmetli eşim dünyaya bir şey bırakalım bir okul yaptıralım derdi. Onun vefatından sonra bu vasiyetini yerine getirmek için çok mücadele verdim . Sağ olsun belediye başkanım Nedim Kaplan yapacağız dedi söz verdi ve yaptı artık çok huzurluyum. Bakanımıza, Aydın Valimize ve Milli Eğitim Müdürümüze emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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