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Mehmet Aurelio resmen Fenerbahçe'de

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.05.2020 14:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'ya teknik ekipte görev verdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Mehmet Aurelio'nun teknik ekipte göreve başladığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.

Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

MEHMET AURELİO KİMDİR?

Futbola 1993 yılında Brezilya'nın Bangu Kulübünün alt yapısında başladı ve 1995 yılına kadar bu takımda forma giydi. 1995 yılında Flamengo takımında profesyonel oldu ve 2001 yılına kadar forma giydi. 2001 yılında kısa bir süre Olaria kulbünde forma giydikten sonra yurt dışı transferi söz konusu oldu ve Türkiye'ye geldi.

Tecrübeli futbolcu, 2001 senesinde Trabzonspor'a transfer oldu. Aurélio, Karadeniz temsilcisinde 2003 yılına kadar oynadı ve görev yaptığı 64 maçta 15 gol attı. 2003 yılında Fenerbahçe'nin transfer teklifini kabul ederek sarı-lacivertli formayı giyen Aurélio, 2008 yılına kadar Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'de 219 kez görev yapan milli futbolcu, toplam 20 gol attı. 2008 yılında Real Betis takımına giden Aurelio, İspanya'da oynadığı 58 maçta 6 gol kaydetti. 2010-11 sezonu öncesi Beşiktaş teknik direkörü Schuster'i isteği ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk yabancı asıllı futbolcusu olan Aurelio, 2006 yılının Temmuz ayında Türk vatandaşlığına kabul edildi.

Daha önce Brezilya Milli Takımı'nda oynamadığı için Türk Milli Takımı'nda oynama hakkı bulunan Brezilya asıllı oyuncu, zamanın teknik direktörü Fatih Terim tarafından milli takıma çağrıldı ve Lüksemburg karşısında ilk kez ay-yıldızlı formayı giydi.

38 kere A Milli Takım'da oynayan Aurélio, 3 gol attı. A Milli Takım'da ise ilk golünü 12 Eylül 2007 tarihinde oynanan Macaristan karşısında atmıştır.

2008 yılında Avusturya-İsviçre'de yapılan UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'kadrosuna Fatih Terim tarafından davet edilmiş, Avrupa üçüncüsü olan kadroda yer almıştır.


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