Mehmet Çavuş Belgeseli’nin ilk tanıtım filmi yayınlandı

Çanakkale Kahramanı ve Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş’un hayatının ve savaş yıllarının anlatıldığı belgeselin ilk tanıtım filmi yayınlandı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’ın tarihi ve kültürel değerlere verdiği önem kapsamında çalışmalarına başlanan ve Mehmet Çavuş’un isminin geleceğe aktarılması için hazırlanan Bigalı Mehmet Çavuş Belgeseli projesinin çekimleri İstanbul, Çanakkale ve Biga’da devam ederken, belgesele yönelik ilk tanıtım videosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Belgesel için ‘en büyük hayallerimizden biri’ diyen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, çekimleri devam eden belgeselden bir bölümü sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "En büyük hayallerimizden biri de Bigalı Mehmet Çavuş’umuzun ismini yaşatmaktır. Seddülbahir Kahramanı, Mehmetçiğin isim babası Bigalı Mehmet Çavuş Belgeselimizin Biga’mızdaki çekimlerinden küçük bir kesit" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşlarında Seddülbahir Kalesi bölgesinde ortaya koyduğu kahramanlığıyla öne çıkan Mehmet Çavuş’un hayatının beyaz perdeye aktarıldığı projedeki çalışmalar belgeselin yönetmen ve yapımcısı Gökhan Tarkan Karaman, senarist Cem Fakir ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgesel danışmanı Ömer Arslan ve büyük bir ekip tarafından sürdürülüyor.

