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Mehmet Çıkmaz kuru meyve ihracatındaki son durumu anlattı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.05.2020 15:44 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Türkiye ve dünya genelinde kuru meyveye ilginin arttığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, TRT Çukurova Radyosu’nda yayınlanan Akdeniz’den Toroslara programına katılarak Cem Kurtçu’nun sorularını yanıtladı.

Son dönemlerde Türkiye ve dünya genelinde kuru meyveye ilginin arttığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, TRT Çukurova Radyosu’nda yayınlanan Akdeniz’den Toroslara programına katılarak Cem Kurtçu’nun sorularını yanıtladı. Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gerçekleştirilen kuru meyve ihracatıyla ilgili de bilgiler verdi.
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, TRT Çukurova Radyosu’nda yayınlanan Akdeniz’den Toroslara programına katılarak Cem Kurtçu’nun sorularını yanıtladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden gerçekleştirilen kuru meyve ihracatının bölge ekonomisine katkılarını anlatarak, korona salgını sonrası sektörde önemli gelişmeler yaşanacağına dikkat çeken Çıkmaz, bölgeden 2019 yılında 97 ülkeye 221 milyon 721 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Çıkmaz, önümüzdeki süreçte kuru meyve ihracatında yeni bir dönemin başlayacağını da işaret etti. Gaziantep ve bölge illerinde yetiştirilerek kurutulan çeşitli meyvelerin dünyanın dört bir yanına ihraç ettiklerini de sözlerine ekleyen Çıkmaz, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve diğer bölge illerinde kuru meyve ihracatının hızla geliştiğini de belirtti.
"İhracatta yaşanan yavaşlama geçici bir durum"
Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, birlik üyesi ihracatçılara önemli hizmetler verdiklerine de dikkat çekerek kuru meyve ihracatının arttırılması yönündeki çalışmaları da anlattı. Ege Bölgesi, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin meyve üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Antep fıstığı dışında kuru kaysı, kuru incir, kuru üzüm, kuru dut gibi ürünlerin ihraç edildiğini ve bu ihracatla birlikte bölge illerinde istihdam yanında ekonomiye ciddi katkıların sağlandığına dikkat çekti. Covid-19 salgını nedeniyle bütün sektörlerde olduğu gibi kuru meyve sektöründe de ihracat anlamında yavaşlama olduğuna dikkat çeken Çıkmaz, bu sürecin geçici bir süreç olduğunu, alınan önlemlere uyulması halinde her şeyin normale döneceğini sözlerine ekledi.
Gaziantep ve bölge illerde gerek kuruyemiş gerekse kuru meyve alanında önemli tesisler ve yatırımlar gerçekleştirildiğini de ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Özellikle Gaziantep’te son yıllarda sektörümüzle ilgili önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Gerek kuru yemiş gerekse kuru meyve ile ilgili gerçekleştirilen yatırımlar önemli bir istihdam alanı da oluşturdu. Temel amacımız bu yatırımların devamlılığı ve istihdamın arttırılması için sürdürülebilir ihracat sağlayarak gerek yatırımların geliştirilmesi, gerekse mevcut istihdamın korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Covid-19 salgını sonrası sektörümüzde daha fazla ülkeye ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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