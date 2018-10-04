SPOR

Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray'da yıldız futbolcu Belhanda'nın Porto maçı sonrası tavırlarını eleştirdi.

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

İşte Demirkol'un sözleri

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"Böyle bir maçtan sonra üzerinde Porto forması varken gülüyorsan birilerine mesaj göndermek içindir."

"Böyle bir maçtan sonra üzerinde Porto forması varken gülüyorsan birilerine mesaj göndermek içindir."
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"3 kişi konuşurken 2 kişi gülmüyor sadece 1 kişi gülüyorsa orada komik bir şey konuşulmuyor demektir."

"3 kişi konuşurken 2 kişi gülmüyor sadece 1 kişi gülüyorsa orada komik bir şey konuşulmuyor demektir."
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"Fatih hoca ile hiç antrenmana çıkmadın mı kardeşim?"

"Fatih hoca ile hiç antrenmana çıkmadın mı kardeşim?"
4 / 6

"Hiç fırça yemedin mi?"

"Hiç fırça yemedin mi?"
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"Başka kulüpte olsa belki normal karşılanır ama bu hareket Galatasaray'da normal karşılanmaz."

"Başka kulüpte olsa belki normal karşılanır ama bu hareket Galatasaray'da normal karşılanmaz."
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"Belhanda mutlaka bunun açıklamasını yapmalı."

"Belhanda mutlaka bunun açıklamasını yapmalı."
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mehmet demirkol Galatasaray Şampiyonlar Ligi porto belhanda

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