Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

İşte Demirkol'un sözleri

1 / 6 "Böyle bir maçtan sonra üzerinde Porto forması varken gülüyorsan birilerine mesaj göndermek içindir."

2 / 6 "3 kişi konuşurken 2 kişi gülmüyor sadece 1 kişi gülüyorsa orada komik bir şey konuşulmuyor demektir."

3 / 6 "Fatih hoca ile hiç antrenmana çıkmadın mı kardeşim?"

4 / 6 "Hiç fırça yemedin mi?"

5 / 6 "Başka kulüpte olsa belki normal karşılanır ama bu hareket Galatasaray'da normal karşılanmaz."