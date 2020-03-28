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Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı”

OSMANİYE HABERLERİ  | 28.03.2020 12:08 | Son Güncelleme

Hair Of İstanbul’un CEO’su Mehmet Fatih Akdemir, yara izi bırakmayan mikro cerrahi yönteminin, saç ekim operasyonlarının önünü açtığını söyledi.Saç ekimi hizmetlerinin Türkiye’yi sağlık turizmi alanında adeta bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Mehmet Fatih Akdemir, “Gelişen teknolojiye bağlı olarak son yıllarda saç ekim operasyonlarında yaygınlaşan mikro cerrahi yönteminde yara izi olmadan sonuç alındığı için kel erkeklerin bir numaralı tercihi haline gelmiş bulunuyor.

Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı”

Hair Of İstanbul’un CEO’su Mehmet Fatih Akdemir, yara izi bırakmayan mikro cerrahi yönteminin, saç ekim operasyonlarının önünü açtığını söyledi.
Saç ekimi hizmetlerinin Türkiye’yi sağlık turizmi alanında adeta bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Mehmet Fatih Akdemir, “Gelişen teknolojiye bağlı olarak son yıllarda saç ekim operasyonlarında yaygınlaşan mikro cerrahi yönteminde yara izi olmadan sonuç alındığı için kel erkeklerin bir numaralı tercihi haline gelmiş bulunuyor. Ülkemizde yapılan kaliteli, ucuz ve güvenilir saç ekim operasyonları dünya çapında bilinir hale geldi. Bu sayede başta Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa olmak üzere pekçok ülkeden erkekler saç ekimi için ülkemizi tercih ediyorlar. Bu da ülkemize sağlık turizmi alanında artarak devam eden döviz girdisi sağlıyor” dedi.

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