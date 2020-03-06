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Mehmet Kanar: "İnandığın yolda yürü"

BURSA HABERLERİ  | 06.03.2020 18:37 | Son Güncelleme

“İnandığın yolda yürü” sloganıyla 7.

Mehmet Kanar: "İnandığın yolda yürü"

“İnandığın yolda yürü” sloganıyla 7. olağan kongre sürecini başlatan AK Parti Bursa’da ilk kongre 7 Mart Cumartesi Saat 12.00’de Mustafakemalpaşa ilçe kongresi ile başlıyor.
AK Parti Bursa il ve ilçe kongre takvi, cumartesi günü AK Parti Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın iştirakiyle gerçekleşecek. Kongre öncesi son hazırlıklarını yapan Mustafakemalpaşa ilçe teşkilatı, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, meclis üyeleri, kadın ve gençlik kolları ve tüm üyeleri birlik ve beraberlik mesajı verdi.
İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu ile devam kararı alan AK Parti’de kongreye yönelik açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, AK Parti’nin koltuk sevdalısı siyaset anlayışını tarihin çöplüğüne gömdüğüne dikkat çekerek, "Her mensubumuz, bu vatan sevdalısı hareketi bir bayrak yarışı olarak görmüştür. Verilen görevleri layıkıyla yerine getirmiştir" dedi.
Mustafakemalpaşa’nın AK parti iktidarında Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları ile donatıldığını belirten Mehmet Kanar, ‘Durmak yok. Mustafakemalpaşa’mız inandığı yolda yürümeye devam edecek. Değerli dava ve yol arkadaşım Murat Hallaçoğlu nezdinde bütün arkadaşlarıma yeni süreç hayırlı olsun. Kendilerine başarılar diliyorum’ şeklinde konuştu.

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