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Mehmet Nuri Efendi Anaokulu hizmete giriyor

BİLECİK HABERLERİ  | 26.06.2020 13:22 | Son Güncelleme

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu hizmete giriyor.Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı en büyük anaokulu olarak adlandırılan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde hizmet verecek.

Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu hizmete giriyor.
Bilecik’te Milli Eğitim Bakanlığa bağlı en büyük anaokulu olarak adlandırılan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu, İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde hizmet verecek. Okulda kayıt işlemleri başlarken, okul müdürlüğüne ise çocukların çok sevdiği bir isim atandı. 10 yıldır Bahçelievler Anaokulunda çocuklarının ’müdür teyze’ olarak adlandırdıkları Sevgi Uğurlu, MEB yönetici atama yönetmeliği gereği bu okula müdür olarak atandı.

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