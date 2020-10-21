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Mehmet Şahin, Solhanspor’da

BİNGÖL HABERLERİ  | 21.10.2020 19:21 | Son Güncelleme

Axa Sigorta Efeler Ligi temsilcilerinden Bingöl Solhan Spor’da takımın başına yeniden başantrenör Mehmet Şahin getirildi.2020-2021 sezonu için hızlı bir transfer girişimi ile Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaşarak transferlere başlayan Bingöl Solhan Spor, sezonun ilk haftasından sonra alınan mağlubiyetler nedeniyle Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fes etme kararı almıştı.

Axa Sigorta Efeler Ligi temsilcilerinden Bingöl Solhan Spor’da takımın başına yeniden başantrenör Mehmet Şahin getirildi.
2020-2021 sezonu için hızlı bir transfer girişimi ile Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile anlaşarak transferlere başlayan Bingöl Solhan Spor, sezonun ilk haftasından sonra alınan mağlubiyetler nedeniyle Başantrenör Ahmet Reşat Arığ ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fes etme kararı almıştı. Hafta içi yapılan görüşmeler neticesinde takım yeniden eski başantrenörlerinden Mehmet Şahin’e emanet edildi.
Transferle ilgili bilgi veren Kulüp Başkanı Ziya Sözen, “Sezon başında anlaştığımız Ahmet Reşat hocamız ile geçtiğimiz hafta anlaşarak yollarımızı ayırdık. Bu nedenle boşalan başantrenörlük görevine geçmiş yıllarda da takımımıza hizmetleri olan ve geçtiğimiz sezon efeler ligine çıkmamızda en büyük pay sahibi olan Mehmet Şahin hocamızla yeniden anlaştık. Bu transferin kulübümüze başarılar getireceğine inanıyor, takımımıza ve Mehmet Şahin hocamıza başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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