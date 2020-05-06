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Mehmet Serez’in adı İskele Caddesi’nde yaşayacak

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 06.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesinden ahde vefa örneği Tekirdağ’ın tarihi ile ilgili sayısız araştırmaya imza atan ve geride bıraktığı birçok eserle kentin geçmişine ışık tutan Araştırmacı Yazar Mehmet Serez’in ismi ölümünün birinci yıl dönümünde eski İskele Caddesi’ne verilerek ölümsüzleştiriliyor.Serez’i aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde yayınladığı mesajla anan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizin yetiştirdiği, Tekirdağ’ın tarihine ışık tutan araştırmaları, yeni nesillere rehber olacak sayısız eseriyle, hayatını Tekirdağ’a adamış Araştırmacı Gazeteci Yazar Mehmet Serez’i, vefatının 1.

Mehmet Serez’in adı İskele Caddesi’nde yaşayacak

Süleymanpaşa Belediyesinden ahde vefa örneği Tekirdağ’ın tarihi ile ilgili sayısız araştırmaya imza atan ve geride bıraktığı birçok eserle kentin geçmişine ışık tutan Araştırmacı Yazar Mehmet Serez’in ismi ölümünün birinci yıl dönümünde eski İskele Caddesi’ne verilerek ölümsüzleştiriliyor.
Serez’i aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde yayınladığı mesajla anan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Şehrimizin yetiştirdiği, Tekirdağ’ın tarihine ışık tutan araştırmaları, yeni nesillere rehber olacak sayısız eseriyle, hayatını Tekirdağ’a adamış Araştırmacı Gazeteci Yazar Mehmet Serez’i, vefatının 1. sene-i devriyesinde, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Tekirdağ sevdalısı Mehmet Serez’in adını ve hatırasını, Belediye Meclisimizde aldığımız karar doğrultusunda, eski İskele Caddesi’nin ismini Yazar Mehmet Serez Caddesi olarak değiştirerek yaşatacağız. Ruhu şad, mekânı cennet olsun,” açıklamasında bulundu.
Mehmet Saim Serez kimdir
1929 yılında Tekirdağ’da doğdu. Namık Kemal İlk ve ortaokullarından sonra, İstanbul Haydarpaşa ve Edirne Lisesi’nde okudu.
1946’da Tekirdağ Halkevi’nde ve Halkspor Kulubü’nde dernek çalışmalarına başladı. Tiyatro ve sportif konularda hizmet verdi. Yedek subaylığını Gelibolu’da yapan Serez,1950 yılından itibaren ticaretle uğraşmaya başladı. Tekirdağ Türk Ocağı, Halkspor, Kızılay, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Turizm Derneği Başkanlığı, Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı, Değirmenaltı Güzelleştirme Derneği, Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi ve Müzesi’ni Kurma Derneği çalışmalarında başkan ve yönetici olarak çalışmalarına devam etti.
2 Mayıs 2019 tarihinde 90 yaşındayken aramızdan ayrılan Mehmet Serez, yaşamına birçoğu Tekirdağ ile ilgili olan 39 basılmış eser sığdırdı.

Mehmet Serez’in adı İskele Caddesi’nde yaşayacak

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Cerkezkoy
Bahçelievler Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
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Malkara
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