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Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 08.12.2020 16:18 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi’nde devam eden park, yol ve cami yapımı ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Daha güzel ve yaşanılabilir bir Şahinbey hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi Geylani Mahallesine yeni park, yol ve cami yapıyor.

Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi’nde devam eden park, yol ve cami yapımı ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceledi.
Daha güzel ve yaşanılabilir bir Şahinbey hedefiyle çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi Geylani Mahallesine yeni park, yol ve cami yapıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi’ne yeni yapılan park, yol ve caminin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
"Çalışmalarımız sürüyor"
Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesinde çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Geylani Mahallesi hem kentsel dönüşüm çalışması yaptığımız hem de yeni imara açtığımız bir mahalle. Dolayısıyla burada yol, park ve bir hayırseverimiz tarafından yaptırılan cami inşaatımız tamamlanmak üzere. Bu mahallemiz Yeşilvadi Bulvarı ile Kahvelipınar arasında kalan bir mahallemiz. Buradaki tüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Geylani Mahallemiz yapılan çalışmalarla şehrimizin güzel mahallelerinden birisi olacak” dedi.

Mehmet Tahmazoğlu çalışmaları inceledi

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