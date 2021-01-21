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Mehmet Tatlısu, kütüphanesini Çorum Belediyesine bağışladı

21.01.2021 19:23 | Son Güncelleme:
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Çorum’un tanınmış simalarından, edebiyatçı, emekli öğretim görevlisi Mehmet Tatlısu, öğrencilik yıllarından itibaren oluşturmaya başladığı kütüphanesini Çorum Belediyesine bağışladı.Çorum Belediye Başkanı Dr.

Çorum’un tanınmış simalarından, edebiyatçı, emekli öğretim görevlisi Mehmet Tatlısu, öğrencilik yıllarından itibaren oluşturmaya başladığı kütüphanesini Çorum Belediyesine bağışladı.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberinde başkan yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan’la birlikte Öğretim Görevlisi Mehmet Tatlısu’yu evinde ziyaret etti. Ziyarette, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek gibi kültürümüzün önemli şairlerinin hayatları ve eserleri üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Mehmet Tatlısu, öğrencilik yıllarında Mehmet Akif Ersoy hayranlığıyla başlayan serüvenini anlattı. Tatlısu, “Bu bir aşk meselesi. Aşk olmazsa ömrünüzü böyle bir davaya adayamazsınız. Öğrencilik yıllarımda başladı bende bu tutku. Sonralarında Mehmet Akif’le, Necip Fazıl’la ve Türk edebiyatının önemli şairleriyle aşka dönüştü. Hayatlarını, yapıtlarını incelemek ve anlatmaya çalışmakla geçen bir ömürden bahsediyoruz. Halen aynı aşkla okurum, anlatırım. Bugüne kadar topladığım kütüphanemi, yaptığım derlemeleri, biriktirdiğim eserleri daha fazla kişiye ulaştırmaları için Çorum Belediyesine bağışlama kararı aldım. İnanıyorum ki bu kütüphane en güzel şekilde değerlendirecek ve hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak” dedi.

Başkan Aşgın’dan Tatlısu’ya teşekkür
Mehmet Tatlısu’nun ömrünü insanlara Mehmet Akif’i, Necip Fazıl’ı ve Türk edebiyatının önemli şairlerini anlatmakla geçirmiş değerli bir ilim adamı olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Mehmet hocamız, bu uğurda öğrencilik yıllarından itibaren biriktirdiği eserlerle evini adeta bir kütüphaneye çevirmiş. Yıllarca çalışmalarında bu eserlerden faydalanmış ve bugün bu eserlerden daha fazla insanın faydalanabilmesi için kütüphanesini Belediyemize bağışlama kararı aldı. Biz de bu konuda üzerimize düşeni en güzel şekilde yapacağız. Mehmet Tatlısu Hocamızın adını taşıyan bir kütüphane oluşturmak suretiyle bu eserleri orada hemşehrilerimizin faydalanacağı şekilde değerlendireceğiz” dedi.
Halil İbrahim Aşgın, kütüphanesini Çorum Belediyesine bağışlayan Mehmet Tatlısu’ya teşekkür ederek sedef işlemeli bir saat hediye etti.

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