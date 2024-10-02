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  4. Mehmet Topal'a iflas şaşkınlığı! Görev yaptığı Rumen ekibi Petrolul'de, hayatının şokunu yaşıyor...

Mehmet Topal'a iflas şaşkınlığı! Görev yaptığı Rumen ekibi Petrolul'de, hayatının şokunu yaşıyor...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 09:31
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Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Rumen ekibi Petrolul Ploiesti, 11 haftada 18 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Liderin dört puan gerisinde yer alarak zirvenin en yakın takipçisi konumunda. Rumen ekibi saha içinde başarılı devam ederken, mali anlamda oldukça sıkıntıda olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Türk iş adamları tarafından yatırım yapılan ve bu hamlenin ardından eski futbolcu Mehmet Topal'ın takımın başına getirildiği Rumen ekibi Petrolul Ploiesti, 11 haftada 18 puan toplayarak 4. sırada yer aldı. Liderin dört puan gerisinde yer alarak zirvenin en yakın takipçisi konumunda.

Saha içinde işler iyi gitse de Rumen basınında takım ile alakalı olarak beklenmedik iddialar ortaya atıldı.

Çıkan haberlerde "Petrol Başkanı Claudiu Tudor, Türk yatırımcıların kulübe katılmayı kabul ettiklerinde vaat edilen miktarın yüzde 10'unu bile karşılamadan sahneden kaybolduğunu açıkladı." ifadelerine yer verildi.

'MAAŞLAR 4 AYDIR ÖDENMEDİ'

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Oyunculara ödenmesi gereken maaşların neredeyse 4 aydır ödenmediği ve antrenör Mehmet Topal'ın işiyle ilgisi olmayan nedenlerden dolayı müthiş bir baskı altında çalıştığı söyleniyor. Hassas mali durumlarına rağmen Petrolul beklenenden çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Ligue 1'de 11 maçta topladıkları 18 puanla lider U Cluj'un dört puan gerisinde dördüncü sıradalar."

'BORÇLAR SÖYLENİLENİN 3'TE 1'İ ÇIKTI'

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"PlaySport, Claudiu Tudor'un piyasaya sunduğundan tamamen farklı bir gerçeklik sunan Türk yatırımcı grubunun bir temsilcisiyle temasa geçti. Petrolul'ün Avrupa boyutuna geri dönmesi istedikleri gibi mümkün olmadı. Türkler transfer politikasını kendilerinin belirlediğini ve Petrolul'u birkaç ay oyunda tutan Berisha ve Doua karşılığında önemli meblağlar elde ettiklerini söylüyorlar. Ayrıca Ploiești'ye vardıklarında kendilerine borçlarının bir milyon avro olacağı söylenmişti, ancak bu miktar gerçeğin sadece üçte biriydi."

"Türkler kendilerini savunuyor ve 2023'ten bu yana borçlarını ödediklerini ancak henüz hiç para alamadıklarını iddia ediyorlar. 'Yerel makamlar Petrolul'u hiçbir şekilde desteklemedi' diyen yatırımcılar, kulübe verilen yüz bin doların stadyum kiralarından ve diğer kamu hizmetlerinin ödenmesinden nasıl 'iade' edileceğini açıklıyor."

'UÇURUMUN KENARINDA'

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"Bize hiçbir zaman gerçekler gösterilmedi. Her şeyi geri ödedik. Kulüpten bir kuruş bile almadık. Şimdi Petrolul uçurumun kenarında ve üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Mehmet Topal'ı biz getirdik, transfer yapılanmasını biz yaptık. Bu kulübün vizyonu değil, bizim vizyonumuz. Kulübün borcu 3 milyon avro."

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