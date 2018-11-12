Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, 20 Kasım'da ise özel maçta Ukrayna ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosuna Mehmet Topal'ın da alındığı belirtildi.

