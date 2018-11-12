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Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Takım'ın İsveç ve Ukrayna ile yapacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç, 20 Kasım'da ise özel maçta Ukrayna ile karşılaşacak milli takımın aday kadrosuna Mehmet Topal'ın da alındığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
mehmet topal a milli takım

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