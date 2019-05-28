Mehmet Topal Fenerbahçe'den ayrılmaya karar verdi

Fenerbahçe'nin gündemindeki 1 numaralı isim Mehmet Topal. Son Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.
"BUNA TAHAMMÜL EDEMEM"
Star gazetesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncunun "Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem" dedi.
"KENDİME KULÜP BULACAĞIM"
Yanal'ın "Sözleşmenin sonuna kadar kal" dediği tecrübeli futbolcu "Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım" diye rest çekti.
(Star)
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