Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ve 14 Ekim Pazar günü de hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

