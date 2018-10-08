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Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 08.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal, Bosna Hersek ve Rusya maçları aday kadrosunda yer alıyordu. Milli futbolcu kasık fıtığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartıldı

Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı'nın Bosna Hersek ve Rusya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mehmet Topal'ın kasık fıtığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde 11 Ekim Perşembe günü Rize'de Bosna Hersek ve 14 Ekim Pazar günü de hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

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a milli futbol takımı mehmet topal

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