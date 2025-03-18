Mehmet Topal sürprizi! Kendi isteği ile ayrılmıştı sadece 3 ay sonra geri döndü

Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti'den kendi istediği ile ayrılan Mehmet Topal'dan sürpriz bir adım geldi. Petrolul Ploieşti’de ikinci Mehmet Topal dönemi başladı.

KENDİSİ İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl haziran ayında takımın teknik direktörlük görevine getirilen ve bu süreçte hem ligde hem de kupada birçok başarı elde eden Mehmet Topal, yol ayrımı kararı almıştı. Transferler konusunda anlaşamadığı yönetimle ortak noktada buluşamayan Mehmet Topal, Play-Off’a yerleştirdiği takımdan istifa etmişti.

MUTU İLE BAŞARI GELMEDİ

Bu süreçte yerine gelen Adrian Mutu ise istediği başarıyı yakalayamadı. Mutu ile yolları ayırma kararı alan kulüp, taraftarın da çok sevdiği Mehmet Topal’ın kapısını yeniden çaldı. Yapılan görüşmelerin ardından iki taraf anlaşma sağladı. Yeniden Petrolul Ploieşti’nin başına geçen Topal’ın hedefi Play-Out’ta birinci olup Romanya ekibini Konferans Ligi’ne taşımak.

Petrolul Ploieşti’den yapılan açıklamada, “Teknik direktörlük kariyerine 2024 yılında Ploieşti'de başlayan 39 yaşındaki Topal, bir oyuncu olarak Türk futbolu için tarih yazdı. Türk milli takımının kaptanlığını yaptı ve Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir olmak üzere üç farklı takımla şampiyon oldu. Tekrar hoş geldin Mehmet Topal!” ifadeleri kullanıldı.