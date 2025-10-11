Mehmet Türkmen'in maçtaki kararı geceye damga vurdu!

Ürdün-Bolivya maçında karşılaşmayı yöneten hakem Mehmet Türkmen'in Ürdün forması giyen Ibrahim Sabra'nın Bolivya ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda verdiği karar sosyal medyada gündem oldu.

MEHMET TÜRKMEN DEVAM KARARI VERDİ

Ürdünlü futbolcu Ibrahim Sabra, Bolivya savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Ürdünlü futbolcuların penaltı beklediği esnada Mehmet Türkmen devam kararı verdi.

OYUNA GİRDİ AMA DEVAM EDEMEDİ

Sabra'nın devam edememesi sonrası sağlık görevlileriyle saha kenarına gelen oyuncu bir süre sonra oyuna geri döndü. Kendini denedi ancak ağrıları dayanamadı ve kendini yere bıraktı.

Süper Lig'de Göztepe forması giyen Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti.

Mehmet Türkmen'in Sabra'nın sakatlandığı pozisyondaki devam kararı sosyal medyada gündem oldu.