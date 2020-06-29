YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Mehmetçiğe cami

Mehmetçiğe cami

KÜTAHYA HABERLERİ  | 29.06.2020 21:21 | Son Güncelleme

Türkiye Diyanet Vakfı ile Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Hava Tugayı Camii’nin temeli törenle atıldı.Törene Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, DPÜ Rektörü Prof.

Türkiye Diyanet Vakfı ile Kütahya Hava Er Eğitim ve Tugay Komutanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Hava Tugayı Camii’nin temeli törenle atıldı.
Törene Vali Ali Çelik, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkan Vekili Salih Özden, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ile STK temsilcileri katıldı. Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, Selçuklu mimarisiyle inşa edilecek 2 bin kişi kapasiteli Hava Tugayı Camii’nin 1 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi. Gündüz, “Kütahya’ya çok güzel bir eser kazandırılacak. Cami, bu bölgede bir inci tanesi gibi yükselecek” dedi.

“Mehmetçiğimiz modern bir camiye kavuşacak”
Hava Tugayı Camii ile birlikte Mehmetçiğin modern bir camiye kavuşacağını belirten Vali Çelik ise, “Mehmetçiklerimizin daha huzurlu, daha modern bir alanda ibadetlerini yapması bir ihtiyaç ve camiyi hızlıca bitirmek de bize düşen en önemli sorumluluk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Camilerin hayırseverlerin katkılarıyla inşa edildiğini dile getiren Vali Çelik, “Buna vesile olmak, aracı olmak insan hayatında başka bir huzur vesilesi. Biriktirdikleriniz size kalıyor ama yaptıklarınız, paylaştıklarınız sizden sonra hoş bir seda bırakıyor, isminizin yüzyıllarca anılmasına vesile oluyor. Bu büyük bir onur yaşatıyor. Kütahyalılar, bu hayra katkı sunmak için umarım ellerinden geleni yapacaklardır” dedi.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş’ın duası eşliğinde caminin temeli atıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

Çiftliğin kümesinde yılan yakalandı

Aç ve susuz baykuş yavrularını mahalle muhtarı kurtardı

Aç ve susuz baykuş yavrularını mahalle muhtarı kurtardı

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Gebze’de bayram öncesin ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülecek

Biga Belediyesi ’Adapark’ projesini başlattı

Biga Belediyesi ’Adapark’ projesini başlattı

Yörükler için 3 bin rakımda yol açıldı

Yörükler için 3 bin rakımda yol açıldı

Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Yerli sarımsak çıktı, fiyatlar düştü

Kütahya Namaz Vakitleri 29 Haziran Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:29
Öğle
13:09
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:23

Kütahya Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Pazartesi

Ceylan Eczanesi
Merkez
Cihangir Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Kütahya’da bir köyde karantina uygulaması kaldırıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.