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Mehmetçik dağda susuz kalan oğlağa miğferinden su içirdi

SİİRT HABERLERİ  | 13.09.2020 18:02 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, kaybolduğu anlaşılan keçi, su içirildikten sonra bakımı için askeri birliğe götürüldü

SİİRT (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt'te devam eden "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu"nda görevli bir askerin dağda susuz kalan bir oğlağa miğferinde su içiren Mehmetçiğin fotoğrafını paylaştı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan ve 1003 personelin katıldığı Yıldırım-11 Herekol Operasyonu devam ediyor.

PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla sürdürülen operasyonda, Mehmetçiğin doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığı ve merhameti de dikkati çekiyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Dağdaki Oğlağın Kaygısını Duymak" başlığıyla yapılan paylaşımda, operasyonda görevli bir Mehmetçik, miğferinden susuz kalmış bir oğlağa su içiriyor.

"Yıldırım-11 Herekol Operasyonunda karşılaştığımız kaybolmuş oğlağa kompozit başlığımızdan su içirip, Jandarma Özel Harekat ailemizin misafiri olması için birliğimize getirdik." ifadelerine yer verilen paylaşım, sosyal medyada ilgi gördü.

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