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Mehmetçik, deprem bölgesinde yaraları sarıyor

BİNGÖL HABERLERİ  | 16.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Bingöl'de art arda yaşanan depremlerden sonra Yedisu ilçesinde yaşayan vatandaşlar, dağıtılan çadırlarını Mehmetçiğin desteğiyle kurdu

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de art arda yaşanan depremlerden sonra Mehmetçik, yaraların sarılması amacıyla vatandaşlara destek oluyor.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde önceki gün saat 17.24'te meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan, ikisi 4 büyüklüğünün üstünde 90'dan fazla artçı sarsıntı ile dün saat 09.51'de kaydedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumların çalışması sürüyor.

Depremden etkilenen Bingöl'ün Yedisu ilçesinde AFAD tarafından bütün vatandaşlara çadır dağıtıldı. Vatandaşlar, evlerinin bahçesine Mehmetçiğin desteğiyle çadırlarını kurdu.

İlçede vatandaşların yardımına koşan askerler, bazı bahçelerde yabani otları temizleyerek vatandaşların çadır kurmasına yardımcı oldu.

Gördüğü destekten büyük memnuniyet duyan vatandaşlar da askerlere yoğun ilgi göstererek, onlara çeşitli ikramlarda bulundu.

Vatandaşlardan Şerafettin İsen, ilçenin depremden olumsuz etkilendiğini belirterek, "Allah devletimizden ve Mehmetçiğimizden razı olsun. Bu acılı günümüzde yanımızda oldular. Bizi yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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