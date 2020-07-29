YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Mehmetçik engellileri sevindirdi

Mehmetçik engellileri sevindirdi

HATAY HABERLERİ  | 29.07.2020 16:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçikler, Kurban Bayramı öncesinde engellileri sevindirdi.

Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçikler, Kurban Bayramı öncesinde engellileri sevindirdi. Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 adet tekerlekli sandalye bağışı yaptı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkhan Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kayışkanat, “Beni en çok duygulandıran uzman arkadaşlarımızın yapmış oldukları bağış oldu. Sık sık irtibat kuruyorduk arkadaşlarımızla. Göreve gidip geldiklerinde görüşüyorduk. Aralarında topladıkları paralarla Kırıkhan da bulunan engelli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. Bende buradan dernek başkanı olarak bize bu bağışı yapan uzman arkadaşlarımıza şükranlarımız sunuyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!Ade ve Bade'yi kurbanlık yapmaya kıyamayınca... İlginç anlar!
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Avcılar’da ibadethaneler bayrama hazırlanıyor

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Osmaniye'de fedakar öğretmenler okulun duvarlarını boyadı sıralarını tamir etti

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Hatay Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:33
Öğle
12:47
İkindi
16:34
Akşam
19:51
Yatsı
21:18

Hatay Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Atıf Eczanesi
Antakya
Damla Eczanesi
Antakya
Fatma Eczanesi
Antakya
Ipekçıoglu Eczanesi
Antakya
Bora Eczanesi
Iskenderun
Erdem Eczanesi
Iskenderun
Tuna Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

Evin avlusuna düşen otomobil hurdaya döndü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”

Güzellik uzmanı Sevim Alan: “Kaşlar ile doğru ifade sağlanması mümkün”

Belde sakinlerinin genelev isyanı

Belde sakinlerinin genelev isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.