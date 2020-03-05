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Mehmetçik için tek yürek oldular

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.03.2020 15:28 | Son Güncelleme

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İdlib’de Şehit düşen kahraman askerlerimiz için anma programı düzenlendi.Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı bütün öğrenci toplulukları tarafından ortaklaşa, “Şehitleri Anma Programı” düzenlendi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İdlib’de Şehit düşen kahraman askerlerimiz için anma programı düzenlendi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Spor, Kültür ve Sağlık Daire Başkanlığı’na bağlı bütün öğrenci toplulukları tarafından ortaklaşa, “Şehitleri Anma Programı” düzenlendi. Üniversite konferans Salonu’nda gerçekleştirilen anma programı ilk olarak İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Şehitlerimizin ruhuna dualar okundu. Şehitlerin adı tek tek okundu.
Üniversiteyi temsil eden öğrenci toplulukları adına adına ortak basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı Türk Tarih Topluluğu Başkanı Hüseyin Güller okudu. Güller“ Bugün burada okulumuz öğrencilerini temsil eden tüm topluluklar ile birlikte Şubat ayı başından beri Suriye Rejimi tarafından haince ve kalleşçe şehit edilen askerimiz için toplanmış bulunmaktayız. Sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı tüm öğrenci topluluklarıyla gerekli hassasiyet ve özeni göstererek bu programı gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz. Canımızdan çok sevdiğimiz ülkemizin bulunduğu bu yas ortamında devletimiz, milletimiz, vatanımız ve bayrağımız için ülkemizin geleceği öğrenciler olarak birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu tüm kamuoyuna bildiriyoruz. Muzaffer ordumuzun ve Mehmetçiklerimizin her şartta destekçisiyiz. Milli Kahramanlarımızdan Nene Hatun’un vatanımızı korumak uğruna, “Bebem anasız büyür ancak vatansız büyüyemez “ diyerek kundaktaki bebeğini bırakarak yollara düştüğü gibi vatanımızın her köşesinde ve sınır ötesinde ana, baba, yar ve evlattan geçen, ay yıldızlı al bayrağımıza kan olan tüm kahraman Mehmetçiklerimizi ve şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale ve Sakarya Ruhuyla müdafaamızı sağlayan şanlı ordumuzu her operasyon ve görevde destekliyoruz” dedi.
“Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez,” sloganlarıyla anma programı son buldu.

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