Mehmetçik kendileri için yün çorap ören "asırlık çınar" Zeliha nineye el dokuması seccade gönderdi

- "Kıymetli Zeliha ninemiz..."

Ziyarette Yüzbaşı Özlem Yılmaz tarafından okunan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Zeliha ninemiz, bizim için dualarınızla örerek göndermiş olduğunuz, hepsi birbirinden güzel, sevgi dolu hediyelerinizi aldık. Hediyeniz ve duygu dolu mektubunuz için teşekkür ederiz. Hem ayaklarımızı hem de yüreklerimizi ısıttınız. Yüreğiniz kadar tertemiz ellerinizle bizleri düşünerek ilmek ilmek ördüğünüz, birbirinden güzel renk ve motifleri olan çoraplar bizim için paha biçilemez değerdedir. Elleriniz dert görmesin.

Sizin gibi, peygamber ocağında bulunan asker evlatlarını düşünen ve dualarını eksik etmeyen büyüklerimizin olması bizim için büyük bir onur kaynağıdır. Sizin bize göstermiş olduğunuz değeri ve sevgiyi tüm kalbimizle burada hissediyoruz. Hediyeniz ve bizim için ettiğiniz dualar gücümüze güç katmıştır. Biz torunlarınıza bıraktığınız kutsal emanetlere canımız pahasına sahip çıkacağımıza emin olunuz.

Biz Mehmetçikler olarak gücümüzü sizin dualarınızdan, güzel duygu ve düşüncelerinizden alıyoruz. Allah sizin gibi büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Sizler var oldukça bizler, her daim bu vatanın yılmaz bekçileri olmaya devam edeceğiz. Örmüş olduğunuz çoraplarla attığımız her adımda minnet ve dualarımızla sizi hatırlayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri adına, sağlıklı ve uzun ömürler diler, şükranlarımızı sunarız. İyi ki varsınız, teşekkür eder ellerinizden öperiz."