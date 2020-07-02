Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde görev değişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliğinde devir teslim töreni gerçekleştirildi. TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği görev süresi dolan Emekli Albay Bülent Uzun, görevini Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı’ya devretti.

Yeni göreve atanan Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı, 2017 yılından beri temsilcilik görevini yürüten ve görev süresi dolan Emekli Albay Bülent Uzun’a hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Emekli Albay Bülent Uzun törende yaptığı konuşmada, “Temsilcilik görevini yürüttüğüm 2017

