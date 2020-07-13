Mehmetçik Vakfından kurban bağışı duyurusu

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı, kurban bağışı kabulünün başladığını duyurdu.

Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı tarafından, Mehmetçik Vakfının vekaleten kurban bağış faaliyeti hakkında açıklama yapıldı. Temsilci Hüseyin Rahmi Kabakcı, TSK Mehmetçik Vakfının 1995 yılından itibaren yapmış olduğu vekaleten kurban temin ve kesim faaliyetini bu yıl da halkın güvenine layık bir şekilde gerçekleştirileceğini belirterek, “TSK Mehmetçik Vakfı vekaleten kurban bağışı kabulüne 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başlamıştır. TSK Mehmetçik Vakfının vekaleten kurban temin ve kesim hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili yayımladığı tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yürütülmekte olup, kurbanlıkların kesimi; modern tesislerde, hijyenik koşullarda, her kesimhanede görevlendirilen vakıf personeli, veteriner hekim, noter ve din görevlisinin denetimi ve gözetimi altında, kesimhanelerin kapasitelerine göre, Kurban Bayramının ilk üç gününde dini vecibelere uygun olarak yapılacaktır” dedi.

Kesimlerin yapılacağı yerleri açıklayan Kabakcı, “Merkezler; Kahramankazan/Ankara, Bilecik, Ergani/Diyarbakır, Merkez/Diyarbakır, Oğuzeli/Gaziantep, Şehitkamil/Gaziantep, Malatya, Elazığ ve Şanlıurfa’ dır.. Kurban bedeli bin 260 TL ya da 185 ABD Doları veya 165 Euro’dur” diye konuştu.

TSK Mehmetçik Vakfına vekâleten kurban bağışında bulunmak isteyen kişilerin izleyeceği yol hakkında da bilgi veren Kabakcı, “Bağışları; vakfın anlaşmalı olduğu bankaların Türkiye genelindeki şubelerinin özel ekranları ile internet bankacılığı kullanılarak herhangi bir ek ücret ödemeden, Ankara’da Vakıf Genel Müdürlüğü ile İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Erzurum ve Bursa’daki vakıf temsilcilikleri ve şirketleri aracılığı ile, vakıf internet sitesi (www.mehmetcik.org.tr) üzerinden kredi kartı ile, yurt dışında bulunan vatandaşlarımız ise vakıf internet sitesi üzerinden kredi kartı ile online bağış yapabilecekleri gibi, bulundukları ülkelerdeki banka şubelerinden (BIC SWIFT Kodu ve IBAN numaraları vakıf internet sitesinde belirtilmiştir) bağış yapabileceklerdir. Vekâleten kurban bağışı hizmetinin, temin edilen kurban sayısı ile sınırlı olması nedeniyle kurban bağışında bulunacak vatandaşlarımızın bağışlarını son günlere bırakmaması arzu edilmektedir. Temin edilen kurbanlık sayısının yeterli olması halinde bankalar aracılığı ile yurt içinden son bağış tarihi 30 Temmuz Perşembe saat 12.30’dur. TSK Mehmetçik Vakfının, vatandaşlarımızın kendi irade ve arzusu ile yaptıkları vekâleten kurban bağışlarını kabul ettiğini, başka kişi, kurum veya kuruluşlara Mehmetçik Vakfı adına vekâleten kurban bağışı toplama yetkisi vermediğini ve Mehmetçik Vakfına yapılan her kurban bağışı için kesim yapılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunar, bağışlarınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

