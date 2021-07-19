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Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

19.07.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Yıldırım operasyonunu yürüten Türk askeri, bölgede zor durumda kalmış yavru ceylanı, sırt çantasında koruma altına aldı

Mehmetçik, yavru ceylana sahip çıktı

Terörle mücadelede önemli başarılara imza adan Mehmetçik, görev bölgesinde rastladığı zor durumdaki yabani hayvanlara da sahip çıkıyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Merhameti dillere destan olan Kahraman Mehmetçiğimiz, Pençe-Yıldırım bölgesindeki canlarımıza da el uzatıyor." ifadesi kullanıldı.

"Bir cana el uzatınca/ Ne gam kalır ne de tasa/ Budur asırlar boyunca/ Bize anlatılan yasa" dizeleri paylaşılırken, Mehmetçiğin yavru ceylanı sırt çantasında taşıyarak koruma altına aldığı anlara yer verildi.

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