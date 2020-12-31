Mehmetçik yeni yıla Mavi Vatan'da nöbette giriyor

TCG Köyceğiz ailesi olarak tüm personele mutlu ve sağlıklı bir yıl dileyen bot komutanı, "Ailelerinizle yapacağınız görüşmelerde benim de selamımı göndermenizi rica ediyorum. Sevdiklerinizle beraber, sağlık ve huzur içinde daha nice mutlu yıllar temenni ediyorum." dedi.

Komutan, botta görevli askerlere hitaben yaptığı konuşmada, bu yılbaşını Türkiye'nin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerini savunmak için verilen görev doğrultusunda yakınları ve sevdiklerinden ayrı, uzakta geçirdiklerini söyledi.

Bot komutanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgede çalışmalarının başlamasıyla denizlerdeki hak ve menfaatlerin korunması amacıyla Türk donanmasının harekat faaliyetlerinin arttığını söyledi.

- "Bizler var oldukça denizlerimiz yeni yılda da güvende olacaktır"

Bu dönemde TCG Köyceğiz'in de yoğun görev ve seyir periyodunda bulunduğuna işaret eden karakol komutanı, şöyle konuştu:

"Halihazırda icra etmekte olduğumuz denizde durumsal farkındalık görevini 24 Aralık 2020 tarihinden itibaren devraldık ve görevimizin başındayız. Her insan yeni yıla sevdikleriyle birlikte girmek ister tabii ki ancak bizler vatan, millet ve bayrak sevgisiyle her zaman olduğu gibi görevimizin başında olmaktan gurur duyuyoruz. Bu şerefli görevi icra ederken yaşadığımız duyguların kelimelerle anlatılması oldukça zordur. Bizler var oldukça denizlerimiz yeni yılda da güvende olacaktır."

Ailesine yeni yıl mesajı gönderen komutan, "Ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatleri ve Türk milletinin güvenliği için her zaman olduğu gibi görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Yanınızda olamasam da kalbim sizinle. Birlikte geçireceğimiz daha nice mutlu yıllarımız olmasını diliyor, sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.