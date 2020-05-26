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Mehmetçik'ten çocuklara bayram harçlığı ve bayram şekeri sürprizi

TUNCELİ HABERLERİ  | 26.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Mehmetçik'ten çocuklara bayram harçlığı ve bayram şekeri sürprizi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki askerler, Ramazan Bayramı dolayısıyla evlerinde sürpriz şekilde ziyaret ettiği çocuklara bayram harçlığı verip şeker dağıttı.

Tunceli Valiliğince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İhbar hatlarından 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak taleplerini bildiren vatandaşların ihtiyaçları, polis, bekçi, jandarma ve sağlık ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Vefa Sosyal Destek Gurubu'ndaki askeri personel, Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla yine tedbirler çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı dolayısıyla bayramı evde geçiren çocukları sürpriz şekilde kapılarını çaldıkları evlerinde ziyaret etti.

Askerler, bayram harçlığının yanı sıra sepete koydukları şekerleri çocuklara verip bayramlarını kutlayarak gönüllerini aldı.

Ekipleri evlerinin kapısında gördükleri için yüzlerinde tebessüm oluşan çocuklar da Sonel ile vefa ekibine hediyelerden dolayı teşekkür etti.

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