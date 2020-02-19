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Mehmetçikten "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyasına destek

KİLİS HABERLERİ  | 19.02.2020 14:51 | Son Güncelleme

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr.

Mehmetçikten "Kan Ver Hayat Kurtar" kampanyasına destek

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, "Kan ver hayat kurtar" kampanyasına Mehmetçiklerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Dr. Esra Yılmaz, Havaların soğumasıyla birlikte kan bağışında azalma yaşandığını ifade ederek, “Kan bağışına toplumun bütün kesimlerinden destek görüyoruz. Elbeyli ilçesindeki Çıldıroba üst bölgesinde görev yapan kahraman askerlerimiz kan bağışında bulundular. Komutanlarımız ‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyasına tam destek vererek, kan bağışında bulundular. Kendilerini teşekkür ediyorum” dedi.
Dr. Yılmaz, Mehmetçiklerin Kızılay Kan merkezinin düzenli kan bağışçısı olduğunu sözlerine ekledi.

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