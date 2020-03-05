YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Mehmetçik’ten köylüye helikopterli hizmet

Mehmetçik’ten köylüye helikopterli hizmet

BİNGÖL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:29 | Son Güncelleme

Bingöl’de kar nedeniyle ulaşım şartları zor olan Çalıkağıl köyüne Mehmetçik helikopterle giderek ihtiyaç malzemesi dağıttı, sağlık hizmeti verdi.Bingöl’ün Kuzey ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bingöl’de kar nedeniyle ulaşım şartları zor olan Çalıkağıl köyüne Mehmetçik helikopterle giderek ihtiyaç malzemesi dağıttı, sağlık hizmeti verdi.
Bingöl’ün Kuzey ilçelerinde geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekilen Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyüne İl Jandarma Komutanlığı personeli, helikopterle gitti. Köye helikopterle inen jandarma ekipleri, beraberindeki sağlık personelleriyle birlikte yöre halkına hem ihtiyaç malzemesi ulaştırdı, hem de sağlık kontrolü yaptırdı.
Jandarmanın ihtiyaca göre benzer çalışmalarının sürdüreceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Bingöl Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
12:35
İkindi
15:47
Akşam
18:22
Yatsı
19:38

Bingöl Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Uğur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Sağlık Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Karlıova ilçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl’de otobüs şoföründen örnek davranış

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl'de köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

Kar ve tipide ekipler, baba oğul için seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.