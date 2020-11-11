Mehtap Yılmaz kimdir? Popstar Mehtap kaç yaşında, nereli? İşte Mehtap Yılmaz’ın hayatı...

Arabesk müziğin sevilen seslerinden biri olan Popstar Mehtap Yılmaz, Star TV’nin eğlenceli programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ın 11 Kasım Çarşmaba günkü konuğu oldu. Sevilen şarkıları canlı olarak seslendiren Mehtap, kendine özgü yorumuyla bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı. Peki Mehtap kaç yaşında? Popstar Mehtap aslen nereli? Tüm detaylar...
Ses rengi ve tarzıyla arabesk müziğin buğulu sesi Bergen’e benzetilen Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçen Mehtap Yılmaz yaş olarak 42 yaşındadır. Mehtap Yılmaz aslen Rizeli’dir. Mehtap Yılmaz’ın burcu ise Balık’tır. Anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kalan Popstar Mehtap, iki kardeşinden ayrılmak zorunda kaldı. Babasının yeniden evlenmek istemesi üzerine Mehtap’ın kardeşleri de yanına geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş. Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap, kreşte bakıcılık, tezgahtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı.
Gittiği bir retoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap, gelen olumlu yorumların sonrasında müzik hayatına profesyonel olarak atıldı. O sıralarda Mehtap liseyi dışarıdan okuyarak bir yandan da ailesini geçindirmek için sekreterlik yapıyordu. Aldığı sahne teklifinin sonunda Mehtap, mesaisinin sona ermesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Daha sonra Ankara’da gazino ve pavyonlarda çalıştı.
Arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına 2008 yılında katıldı. Yarışmanın kazanını olduktan sonra popülerliğini daha da arttırdı.
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