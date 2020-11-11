Mehtap Yılmaz kimdir? Popstar Mehtap kaç yaşında, nereli? İşte Mehtap Yılmaz’ın hayatı...

Arabesk müziğin sevilen seslerinden biri olan Popstar Mehtap Yılmaz, Star TV’nin eğlenceli programı Demet ve Alişan İle Sabah Sabah’ın 11 Kasım Çarşmaba günkü konuğu oldu. Sevilen şarkıları canlı olarak seslendiren Mehtap, kendine özgü yorumuyla bir kez daha dikkatleri çekmeyi başardı. Peki Mehtap kaç yaşında? Popstar Mehtap aslen nereli? Tüm detaylar...

POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Ses rengi ve tarzıyla arabesk müziğin buğulu sesi Bergen’e benzetilen Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978 tarihinde Rize’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçen Mehtap Yılmaz yaş olarak 42 yaşındadır. Mehtap Yılmaz aslen Rizeli’dir. Mehtap Yılmaz’ın burcu ise Balık’tır. Anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kalan Popstar Mehtap, iki kardeşinden ayrılmak zorunda kaldı. Babasının yeniden evlenmek istemesi üzerine Mehtap’ın kardeşleri de yanına geldi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş. Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap, kreşte bakıcılık, tezgahtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı.