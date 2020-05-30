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Mehteran takımı İstanbul’un fethi için yürüdü

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

İstanbul’un fethinin 567.

İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü nedeni ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İzmit Yürüyüş Yolu’nda marşla eşliğinde yürüdü.
Kocaeli’de de Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümünde İzmit Yürüyüş Yolu’nda marşlar eşliğinde yürüyerek vatandaşlara doyumsuz bir konser verdi. Mehteran takımı, İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’ndan çaldığı marşlar ile yürüyüşüne başladı. Çaldığı marşlar ile Yürüyüş Yolu’na geçen Mehter Takımı vatandaşlar tarafından alkışlar ile karşılandı. Vatandaşlar Mehteran takımının performansını heyecanlı bir şekilde izledi.
Yürüyüş Yolu’nun bir kısmında duran mehteran takımı burada vatandaşlara Fetih Marşı’nı çaldı. Vatandaşların da mehteran takımının çaldığı marşlara eşlik ettiği yürüyüşte coşkulu anlar yaşandı.

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