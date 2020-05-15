Mehteran takımı ve UltrAslan’dan kan bağışı

Muş Valiliği Mehteran Takımı ve UltrAslan taraftar grubu, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kentte iftar sonrası Atatürk Çocuk Parkı önünde kurulan kan bağışı otobüsüne mehter kıyafetleriyle gelen mehteran takımı üyeleri ve UltrAslan taraftar grubu, burada form işlemlerini tamamlayarak kan bağışında bulundu. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışında bulunan gönüllüler, korona virüs nedeniyle azalan kan stokuyla ilgili de vatandaşlara örnek oldu.

Kan bağışıyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, dünya da olduğu gibi Türkiye’nin de korona virüs etkilerinden çok etkilendiğini söyledi. Korona virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte stoklarında yaklaşık 90 bin ünite kan bulunduğunu belirten Koç, “Tabii hem hastalık süreci hem toplumun evde kal çağrısına uyması ve diğer yan etkenlerden dolayı kan stoklarımızda inanılmaz azalma oldu. Bu azalmayla birlikte yapılan çağrılara insanlarımız inanılmaz duyarlılık göstererek bu kampanyanın başarıya ulaşması için, kan stoklarımızın artması için her türlü desteği sağladılar. Türkiye genelinde olduğu gibi kan stoklarımızda hızla bir yükselme yaşandı. Buda bizim toplumsal reaksiyonumuzun bir tepkisi ve karşılığı ve bir aidiyet duygusudur. Bugün Muş’ta da Muş Valiliği Mehteran takımı, UltrAslan, STK’lar, kamu kuruluşları bu kampanyamıza desteklerini sağladılar. Bu duyarlılığı gösteren bütün oluşumlara Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık’ın teşekkürlerini iletiyoruz” dedi.