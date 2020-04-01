YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Mehteranlar sağlık çalışanları için çaldı

Mehteranlar sağlık çalışanları için çaldı

ANTALYA HABERLERİ  | 01.04.2020 20:12 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bugün Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için konser verdi.Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez korona virüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için konser verdi.

Korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak gezerek konser veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bugün Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için konser verdi.

Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı bu kez korona virüsle mücadele kapsamında canını dişine takıp gece gündüz çalışan sağlık çalışanları için konser verdi. Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar için sokak sokak mahalle mahalle gezerek moral konserleri veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bugün Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesinde sağlık çalışanları için konser verdi. Sağlık çalışanları mehterana ıslık ve alkışlarla eşlik ettiler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKorona bunu da yaptırdı!Korona bunu da yaptırdı!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

İş adamı Rıza Güral’dan 5 bin aileye yardım eli

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

’Emet ilçe Pazarı’nda tedbirler

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Yıldız Holding, start-up'lara destek veriyor

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Vali Toraman, Korona virüs Covid-19 tedbirlerini denetledi

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Vali Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan liseleri ziyaret etti

Antalya Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:36
Öğle
13:06
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Burdur Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Gökçe Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Serpil Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Maçın ardından

Maçın ardından

Eşek sütünün litresini 60 lira

Eşek sütünün litresini 60 lira

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.