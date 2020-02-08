Meksika Büyükelçisi Hernandez, Tepebaşı’na hayran kaldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandez’i ve beraberindeki ataşeleri makamında ağırladı. Büyükelçi Hernandez, Başkan Ataç’ın çalışmalarına hayran kaldığını belirtti.

Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Y. Hernandez, Meksika Büyükelçiliği Kültür ve Ticaret Ataşesi Mario Chaparro Altamirano ile Meksika Büyükelçiliği Siyasi İşler Ataşesi Faride Assad Gomez, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Ataç, Hernandez ve beraberindekiler, ziyaret esnasında kentsel gelişim, kültür ve akıllı şehirler konularında Meksika şehirleriyle yapılabilecek işbirliği fırsatları hakkında sohbet gerçekleştirdi. Sohbet esnasında Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin yenilenebilir enerji konusunda projelerinin uygulandığı Belediye Hizmet Binası, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’nin hayata geçirildiği Yaşam Köyü, Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu gibi birbirinden önemli projeler hakkında misafirlerine bilgi aktardı.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirme yapan Hernandez, Tepebaşı’nda gerçekleştirilen çalışmalara hayran kaldığını ifade ederek, “İlk olarak, Eskişehir’de bulunmak güzeldi. Sosyal ve kültürel alanlarda Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirmiş olduğu projelerden ve deneyimlerden çok şey öğrendik. Bu değerli çalışmaları Meksika’daki kentlerimizle de paylaşacağız ve bizim de edindiğimiz deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Ben, birçok ortak proje yapacağımızı düşünüyorum, özellikle yenilenebilir enerji ve pişmiş toprak konularında. Düzenlediğiniz sempozyumlarda Meksikalı bir sanatçının çalışmasını çok isteriz. Biz Tepebaşı ile aynı özellikte ve benzer ortak sorunları yaşayan, tarihi ve modern yapısı birbirine yakın, aynı zamanda bir üniversite kenti olan, teknolojileri vatandaşın daha iyi bir yaşam sürmesi için kullanan Meksika’da bir belediye veya lokal otorite arayacağız” dedi.

Ayrıca Hernandez, Remourban - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi’nin hayata geçirildiği Aşağı Söğütönü’nde bulunan Yaşam Köyü’nü yerinde incelemek için tekrar bir ziyaret gerçekleştirmeyi istediğini de kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise, “Bu ziyaretten çok mutlu olduk. Kendileri ile ilk kez tanışıyoruz. Eskişehir’i merak edip gelmişler. Belediyemizi ziyaret ettiler, ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Özelikle Meksika ile Eskişehir arasında ne gibi projeler geliştirebileceğimizi konuştuk. Kendisi, Tepebaşı’nın projelerinin çok etkilendiğini söyledi. Bu da bizleri çok memnun etti. İlerleyen zamanlarda Meksika ile Tepebaşı arasında güzel projeler hayata geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Ziyaret, Başkan Ataç’ın misafiri Hernandez’e Yunus Emre figürünün bulunduğu bir biblo hediye etmesi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.



