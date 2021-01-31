Mektup götürdüğü köyde bulduğu kuğu ile postacının "garip" dostluğu 37 yıldır sürüyor

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Edirne'de emekli postacı Recep Mirzan'ın, 1984 yılında mektup götürdüğü köyde yaralı halde bulup iyileştirdiği ve "Garip" ismini verdiği kuğu ile dostluğu 37 yıldır sürüyor.

Posta dağıtmak için gittiği, merkeze bağlı Sarayakpınar köyünde yaralı bir kuğu gören Mirzan, kuşu tedavisi için Edirne'deki evine getirdi.

Mirzan'ın, kırık kanadı nedeniyle "Garip" ismini verdiği ve tedavi ettiği kuğu, uçabilecek duruma gelmesine rağmen postacıyı terk etmedi.

Mirzan'ın bahçesindeki kümeste kalan Garip, sahibine günün her anında arkadaşlık ediyor. Mirzan'ın bahçe işleri yaptığı ya da dinlendiği sırada hep yanında olan kuğu, akşam yürüyüşlerinde de eşlik ediyor.

Mirzan, AA muhabirine, yıllar önce eşinin vefat ettiğini, zamanının büyük bölümünü çok sevdiği hayvanlarıyla geçirdiğini söyledi.

Beslediği hayvanlardan en değerlisinin "Garip" olduğunu belirten Mirzan, "Postacı olarak çalışırken Sarayakpınar köyünde kışın güzelimi, arkadaşımla beraber bir bahçede gördük. Öğlene kadar posta dağıtırken araçta durdu. Öğleden sonra buraya getirdim." dedi.