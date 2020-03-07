YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

Melen Çayı'nda rafting sezonu açıldı

DÜZCE HABERLERİ  | 07.03.2020 15:23 | Son Güncelleme

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe: - "Debi şu an adrenalin tutkunları ve maceraseverlerin tam istediği seviyede"

Türkiye'nin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda sezon açıldı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Melen Çayı'nın debisinin istedikleri seviyeye ulaştığını belirterek, rafting sezonunu açtıklarını söyledi.

Yeni sezonun rafting tutkunlarına ve ilçedeki rafting işletmecilerine hayırlı olması temennisinde bulunan Tepe, "Yılın ilk ayı ile 6'ncı ayı arasındaki bölümü ilk sezonla adlandırıyoruz. Suyumuzun debisi oldukça iyi. Bölgede tur düzenleyen işletmecilerimize başarılar diliyorum. Bu bölümde inşallah kazasız turlar nasip olur." diye konuştu.

Tepe, kar suları eridikçe çayın debisinin arttığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Debi şu an adrenalin tutkunları ve maceraseverlerin tam istediği seviyede. Kar eriyor artık. Hava çok sıcak. Mart ayı olmasına rağmen 18-20 dereceleri görüyor. Bu da raftingseverler için muhteşem bir nimet. Hedeflerimiz büyük. Geçen sene 150 bin bandındaki sayımızı yukarıya çekeceğimize inancımız tam. Melen Çayı'nın uzunluğu 76 kilometreyi buluyor. Bizim parkurumuz 13 kilometrelik dilim. Başlangıç noktasında 13 kilometrelik çok keyifli bir parkurumuz var. Yaklaşık 2 saat dolu dolu suyla, adrenalinle iç içe kalınca enerji anlamında yeterince doydukları için 13. kilometrede bitiriyoruz. Sadece rafting yapmıyoruz. Bungalov, ATV, zipline, paintball, insan sapanı gibi aktivitelerimiz de var."

Rafting sporunda Türkiye'nin çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Tepe, "Türkiye olarak dünyanın zirvesine yerleştik diyebiliriz. Özellikle rafting sporu, 316 madalyayla en çok madalya alan Türkiye'deki spor branşı. Turizm ve kültür anlamında da raftingin yeri çok önemli." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Tepe'nin rehberliğini yaptığı grup, özel kıyafetler giyerek Melen Çayı'nda sezonun ilk rafting turunu gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdıSahil Güvenlik, Yunan botunu böyle uzaklaştırdı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
Anahtar Kelimeler:
Düzce Melen Çayı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Lise öğrencileri su altı dalışını öğrendi

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Düzce Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
13:11
İkindi
16:24
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Düzce Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Demir Eczanesi
Merkez
Mine Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Akçakoca Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce'de park halindeki otomobile çarpan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Belediyeden karda önemli hizmet

Belediyeden karda önemli hizmet

Köyde rahatsızlanan Defne bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

Köyde rahatsızlanan Defne bebeğe paletli ambulansla ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.