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Meles ve Arap derelerinde temizlik harekatı sürüyor

İZMİR HABERLERİ  | 11.06.2020 10:37 | Son Güncelleme

İZSU Genel Müdürlüğü yaz sezonunun gelmesiyle birlikte dere tabanlarında biriken malzemenin neden olduğu koku sorununu önlemek için Meles ve Arap dereleri öncelikli olmak üzere geniş çaplı bir temizlik çalışması yürütüyor.

İZSU Genel Müdürlüğü yaz sezonunun gelmesiyle birlikte dere tabanlarında biriken malzemenin neden olduğu koku sorununu önlemek için Meles ve Arap dereleri öncelikli olmak üzere geniş çaplı bir temizlik çalışması yürütüyor. Derelerin dip çamurunu özel tekniklerle temizleme çalışmalarının 20 Haziran’a kadar tamamlanması planlanıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, havaların ısınmasının ardından koku probleminin ortaya çıktığı Meles ve Arap derelerinde başlattığı temizlik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında sadece iki dereden 50 bin ila 60 bin ton arası malzeme çıkarılması öngörülüyor. Meles ve Arap derelerinin konumu itibariyle İzmir’de büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürü Onur Emrah Yıldız, dere temizlik çalışmalarını 18 dönümlük alanda sürdürdüklerini söyledi. Küresel salgın sürecini fırsata çevirerek çalışmalarını tüm İzmir’de yoğunlaştırdıklarını belirten Yıldız, “Bu süreçte dere temizliğini halkımızı rahatsız etmeden hızlı ve ivedi bir şekilde sonuçlandıracağız” diye konuştu.

6 ayda 90 bin ton atık
2020 yılının ilk altı aylık döneminde İzmir’de 226 kilometre uzunluğunda dere temizliği yapılarak derelerden toplam 90 bin ton malzeme çıkarıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalar kapsamında dere tabanında biriken malzemeler 30 personel, 14 adet iş makinesi ile temizlenerek 18 adet kamyonla da taşıma işlemi gerçekleştirildi.

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