Melet’te temizlik sürüyor

Ordu’nun Mesudiye, Kabadüz, Ulubey ve Altınordu ilçelerini geçerek Karadeniz’e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki Melet Irmağı’nın yatağının temizlenmesi çalışmaları aralıksız sürüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce ortaklaşa yürütülen ve derelerdeki taşkın riskini azaltmayı hedefleyen çalışma kapsamında Melet Irmağı’nın Karadeniz’e döküldüğü alan büyük ölçüde temizlendi. Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, geçen yıl göreve gelmelerinin hemen ardından Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz Bölgesi sınırını oluşturan Melet Irmağı’ndaki rüsubatın temizlenmesi için çalışma başlattıklarını söyledi. Alp, “Çalışmalar kapsamında enine 200 metre genişlikteki dere yatağında geçici çalışma yolları oluşturuldu. Aylarca süren çalışma sonunda ırmak yatağı büyük ölçüde temizlendi. Temizleme sırasında çıkan malzemenin bir kısmı ile mevcut seddelerin güçlendirilmesi yapılırken kalan malzeme 9 kilometre mesafedeki dolgu alanına taşındı” dedi.

Irmağın çevresine mesire alanları yapılacak

Alp, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Dünyada iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejimi de değişti. Artık anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görülüyor. Bu sebeple taşkın riski artmakta ve taşkın koruma projeleri büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla suyun israfını önlemek ve taşkınları önlemek maksadıyla Melet Irmağında bu çalışmaları DSİ ile birlikte gerçekleştirdik. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Melet Irmağı’nın etrafına mesire alanları da yapılarak halkımızın kullanımına açacağız.”

