YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi adım adım güzelleşiyor

Melikgazi adım adım güzelleşiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.08.2020 13:47 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Hunat Mahallesinde bulunan ve kötü görüntüye sebep olan 3 katlı metruk binanın yıkım çalışmasını yaptı.Bugüne kadar sahipleriyle anlaşarak 250’nin üzerinde metruk binayı yıktıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi Hunat Mahallesinde bulunan ve kötü görüntüye sebep olan 3 katlı metruk binanın yıkım çalışmasını yaptı.
Bugüne kadar sahipleriyle anlaşarak 250’nin üzerinde metruk binayı yıktıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün bayramın 4. günü. Tekrardan Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim birlik beraberlik ve sıhhat içinde daha nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Hunat Mahallemizde bulunan 3 katlı bina çok merkezi bir yerde bulunuyor. Binanın orta katını belediye olarak satın almıştık. Diğer mülk sahipleri ile de anlaştık. Şimdi bu binayı yıkacağız. Şuana kadar 250’nin üzerinde metruk binayı yıktık. Şehir merkezini güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat, Kicikapı, Yıldırım Beyazıt ve Tacettin Veli Mahallesi olmak üzere bu tür yapıları yıkarak şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bugün de burada tatil günü olması nedeniyle insanlar işe başlamadan herhangi bir kaza yaşanmaması için yıkım çalışmalarına başladık. Melikgazi’mize ve şehrimize hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben ekip arkadaşlarıma emekleri ve özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim.” dedi.
İlçeyi daha nezih daha temiz ve güzel hale getirmek için metruk bina yıkımlarının devam edeceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dumandan etkilenen görevli canı pahasına alevlerle mücadele ediyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Dündar’ın Bursaspor çağrısı çığ gibi büyüyor

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Çolakbayrakdar: "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın sağlığına yoğunlaştık"

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Sosyal medyadan kazandığı parayla engelli gencin evini yeniledi

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Mesire alanında silahlı maganda korkusu

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Kayseri Namaz Vakitleri 3 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:34
Öğle
12:49
İkindi
16:39
Akşam
19:54
Yatsı
21:25

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Pazartesi

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Polat Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Önder Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Burcu Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Başakşehir- Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kayserispor’a taraftar morali

Kayserispor’a taraftar morali

Uzmanı Uyardı: “Ani gelen baş ağrıları ciddiye alınmalı”

Uzmanı Uyardı: “Ani gelen baş ağrıları ciddiye alınmalı”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.