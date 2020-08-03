Melikgazi adım adım güzelleşiyor

Melikgazi Belediyesi Hunat Mahallesinde bulunan ve kötü görüntüye sebep olan 3 katlı metruk binanın yıkım çalışmasını yaptı.

Bugüne kadar sahipleriyle anlaşarak 250’nin üzerinde metruk binayı yıktıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün bayramın 4. günü. Tekrardan Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Rabbim birlik beraberlik ve sıhhat içinde daha nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Hunat Mahallemizde bulunan 3 katlı bina çok merkezi bir yerde bulunuyor. Binanın orta katını belediye olarak satın almıştık. Diğer mülk sahipleri ile de anlaştık. Şimdi bu binayı yıkacağız. Şuana kadar 250’nin üzerinde metruk binayı yıktık. Şehir merkezini güzelleştireceğiz. Özellikle Hunat, Kicikapı, Yıldırım Beyazıt ve Tacettin Veli Mahallesi olmak üzere bu tür yapıları yıkarak şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bugün de burada tatil günü olması nedeniyle insanlar işe başlamadan herhangi bir kaza yaşanmaması için yıkım çalışmalarına başladık. Melikgazi’mize ve şehrimize hayırlı olsun. Rabbim hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Ben ekip arkadaşlarıma emekleri ve özverili çalışmaları için çok teşekkür ederim.” dedi.

İlçeyi daha nezih daha temiz ve güzel hale getirmek için metruk bina yıkımlarının devam edeceğini söyledi.

