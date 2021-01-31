YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

31.01.2021 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi’nin tarihin önemli şahsiyetlerini ve devletlerini anlatan animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı İmparatorluğu yer aldı.Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kültür-sanat hizmetlerine devam eden Melikgazi Belediyesi’nin tarihin önemli şahsiyetlerini ve devletlerini anlatan animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı İmparatorluğu yer aldı.
Kısıtlama günlerinde insanların evlerinde keyifle izlemeleri için güzel bir çalışma başlattıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Geçmişimizi ve gurur duyduğumuz şahsiyetlerimizi çocuklarımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Her hafta sonu vatandaşlarımız ve sıkılmasın diye tarihimizde yer alan unutulmayan şahsiyetleri, padişahları ve devletleri işlemeye devam ediyoruz. Sosyal medya ve youtube hesaplarımızdan yayınladığımız animasyonları halkımız da çok sevdi. Gençlerimizin ecdadını unutmaması ya da geçmişi hakkında bilgi edinmesi adına güzel bir çalışma oldu. Bu çalışmalarımızın inşallah devamı da gelecek. Türk milleti zengin ve köklü bir geçmişe sahiptir. Geçmişimizi anlarsak geleceğimizi doğru ve güzel planlayabiliriz. Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz değerli şahsiyetleri anlatan animasyonları hafta sonu kısıtlamasında vatandaşlarımızın beğenisine sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Melikgazi animasyon filmlerinde bu hafta Köroğlu ve Osmanlı Devleti vardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

Kayseri Namaz Vakitleri 31 Ocak Pazar

İmsak
06:14
Sabah
07:38
Öğle
12:56
İkindi
15:41
Akşam
18:05
Yatsı
19:24

Kayseri Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Pazar

Şahin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Yangın Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Muhsin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Neşe Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Hakan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Aydınlıların kar sefası çileye dönüştü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kar küreme çalışmalarını çalışmalarını yerinde inceledi

Kamyonet otomobile çarptı

Kamyonet otomobile çarptı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Hakan Kutlu, Yukatel Denizlispor'la ilk antrenmanına çıktı

Diğer Haberler

Başkan Palancıoğlu: “Kentsel dönüşüm de inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü”

Başkan Palancıoğlu: “Kentsel dönüşüm de inşaat taahhüt işlerinde KDV yüzde 1’e düşürüldü”

Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

Talas’tan bebek sahibi olan ailelere “hoş geldin” paketi

Buzlu yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı

Buzlu yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı

Evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği öldü

Evde doğum yapan Suriyeli annenin bebeği öldü

77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı

77 yıllık sahra topu müzede yerini aldı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

112 Acil Çağrı Merkezine gelen asılsız ve sıra dışı çağrılar hayrete düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.