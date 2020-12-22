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Melikgazi bağ ve safiye alanlarına yeni yollar

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.12.2020 11:44 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi 2920 Sokak’ta bağ ve mesire alanında vatandaşların daha nitelikli hizmet alması için bölgede 7 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda yol açtı.İlçenin her noktasında ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı Mahallesi 2920 Sokak’ta bağ ve mesire alanında vatandaşların daha nitelikli hizmet alması için bölgede 7 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda yol açtı.
İlçenin her noktasında ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalar yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kıranardı Mahallesi 2920 Sokak’ta bulunan bağcılık ve tarım işi yapan vatandaşların daha seri yollarda ulaşım yapması için çalışma başlattık. 7 metre genişliğinde 2 kilometre uzunluğunda yolumuzu yaparak hizmete sunduk. Tarımla uğraşan hemşerilerimizin evlerine, bağ ve bahçelerine gidiş ve gelişlerini daha konforlu hale getirmek içinde çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızı kışın kar ve çamurdan, yazında tozdan kurtarıp, hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Belediyemiz kırsal yerleşim yerlerine son bir buçuk yılda altyapı, ulaşım ve üstyapı hizmetleriyle çalışmalarımızı yapıyoruz. İlçe genelinde bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi ve kırsal alanlarda yaşayanların desteklenmesi için hizmetlerimiz devam edecek. Kıranardı Mahallemizde kaldırım ve ara sokakları yenileyerek parke ve asfalt döşedik, birçok hizmeti hayata geçirdik. Bu yıl birçok mahallede, asfalt çalışması, sokak yenileme ve parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak, trafik akışını düzgün, otopark sorunu olmayan sağlıklı ve planlı olabilmesi adına daha fazla gayret göstereceğiz. Yeni imar yollarından, kaldırım yapmaya, ağaçlandırmadan, aydınlatmalardan sıcak asfalta, malzeme seriminden sathi kaplamaya kadar her alanda daha aktif ve hızlı çalışarak ilçemizin her mahallesinde hizmet yaptık. Hayırlı olsun” dedi.

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