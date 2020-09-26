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Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "işyeri ve meskenine soyadın gibi Türkçe isim ver"

KAYSERİ HABERLERİ  | 26.09.2020 16:15 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu: "işyeri ve meskenine soyadın gibi Türkçe isim ver"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Dil Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkçe’nin korunması, geliştirilmesi ve yabancı kelimelerden arındırılması için herkese görev düştüğünü söyledi.
Belediye olarak ilçe sınırları içerisinde apartman ve işyerlerine Türkçe isim verilmesi yönünde Meclisin Tavsiye Kararı bulunduğunu hatırlatan Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, mesajında şu açıklamalarda bulundu;
"1932’de düzenlenen "Birinci Türk Dil Kurultayı"nın açılış günü olan 26 Eylül, her yıl "Dil Bayramı" olarak kutlanmaktadır. Bugün 88. Yılı kutlanan Türk DİL BAYRAMI çok önemlidir. Çünkü sadece Türkilye de değil bir çok ülkede konoşuluyor. Türkçe dünya de konuşulan en çok diller sıralamsında 250 milyon kişi ile beşinçi sırada yer almaktadır. Bu neden ile Soyadın gibi işyeri ve meskenine Türkçe isim ver" sloganı ile Türkçimize sahip çıkmalıyız.”
Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; oturma ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı için belediyeye başvuruda bulunanlara bu tavsiye kararının tebliğ edildiğini söyledi.

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