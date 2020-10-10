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Melikgazi Belediyesi anahtarlık değil, evlerin anahtarlarını teslim etti

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 3 blok 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimini yapıldı.Anahtar teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi en büyük projelerinden birisi olan Kâzım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan 3 blok 81 dairenin kura çekimi ve anahtar teslimini yapıldı.
Anahtar teslim törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, Taner Yıldız, İsmail Tamer, belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok hak sahipleri katıldı.
Melikgazi’de mahalleleri geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kâzım Karabekir Mahallesi’nde 2 bine yakın daire yapıldı. Bu mahallemize yeni bir çehreye kavuştu. Depreme dayanıklı, kimlikli ve estetik dairelerimiz ile Kazım Karabekir Mahallemizin çehresi değişecek. Yeni alanlarda kentsel dönüşüm için çalışmalarımız devam ediyor. Ev sahibi olacak 81 hak sahibine evlerinin hayırlı olmasını dilerim. Önümüzdeki aylarda yine kura çekimlerimiz devam edecek. Kentsel dönüşüm sadece konutlarda değil, ticari konutlarda da gerçekleşmeli diye düşünüyorum. İnşallah ticaret alanlarında da güzel dönüşümler yapacağız. Melikgazi’de mahallelerimizi geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Cenab-ı Allah tüm projelerimizi tamamlamayı nasip etsin.”

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Melikgazi
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