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Melikgazi Belediyesi BESK’ten milli takıma davet

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.08.2020 13:32 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcuları Mehmet Erdoğan ve Harun Mut, Ampute A Milli takım seçmelerine davet edildi.Daha önce U23 milli takımı ile İngiltere’de düzenlenen turnuvada forma giyen ve elde edilen şampiyonlukta pay sahibi olan iki sporcu bu kezde A Milli takım kampına davet edildi.

Melikgazi Belediyesi BESK’ten milli takıma davet

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı sporcuları Mehmet Erdoğan ve Harun Mut, Ampute A Milli takım seçmelerine davet edildi.
Daha önce U23 milli takımı ile İngiltere’de düzenlenen turnuvada forma giyen ve elde edilen şampiyonlukta pay sahibi olan iki sporcu bu kezde A Milli takım kampına davet edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Faruk Şahin, ’’ 2019 -2020 sezonu ikinci yarısında covid-19 nedeniyle tescil edildi ve takımımız ligi 5. sırada tamamladı. Süper Lig’e yükselememenin üzüntüsünü oyuncularımızın milli takım kampına çağrılması ile telafi ettik. Oyuncularımızın A Milli takım seçmelerine davet edilmesi bizleri yeniden motive etti ve kardeşimizin sayesinde yaptığımız sporun değerini tekrar anladık. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada liglerin Ekim sonu ya da Kasım başı gibi başlayacağını belirtti. Bizler de bu doğrultuda hem tekerlekli sandalye basketbol hemde ampute futbol takımlarımız için sporcu kardeşlerimizle görüşüp anlaşarak uygun bir tarihte antrenmanlara başlayacağız.2020-2021 sezonunda da hem şehrimize hemde Melikgazi Belediyemize layık bir kulüp olmaya devam edeceğiz’’ dedi.

Melikgazi Belediyesi BESK’ten milli takıma davet

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